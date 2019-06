Raoul Hedebouw, porte-parole du PTB sera reçu mercredi matin par les négociateurs francophones. Se sent-il déjà exclu des futures coalitions ? Y croit-il encore ? Au niveau fédéral, le PTB n'est en tout cas déjà plus dans la course.

Comment Raoul Hedebouw compte-t-il convaincre le PS de former un coalition de gauche, avec les Verts ? Quels sont les arguments ?