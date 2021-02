Rudy HERMANS. Le ministre-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Pierre-Yves JEHOLET, est l’invité de « Matin Première » ce mardi. On parlera notamment des jeunes qui réclament plus de liberté, des perspectives de retour à la normale dans les écoles, des clubs de sport qui appellent à l’aide et du monde de la culture qui veut retrouver son public.