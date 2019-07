L'invité de Matin Première : Pierre Larrouturou - Où est passé la mobilisation pour le climat ?...

Où est passé la mobilisation pour le climat ? Quel en est encore l’écho politique ? Au niveau belge, tout comme au niveau européen, c’est le brouillard politique. Et les enjeux environnementaux sont perdus parmi les tractations politiques. On en parle ce vendredi avec Pierre LARROUTUROU, député européen socio-démocrate et économiste français à la base du « Pacte Finance Climat », un projet européen pour mettre la finance au service du défi climatique. La semaine prochaine, la situation européenne pourrait, elle aussi, connaitre une impasse. La candidate désignée par les 28 chefs d’états pour diriger la Commission européenne, Ursula von der Leyen doit convaincre une majorité des députés. Ce n’est pas gagné.

Les socio-démocrates et les Verts comptent bien monnayer leur soutien, en échange d’une ambition climatique.

Pierre Larrouturou nous expliquera comment et pourquoi.