L'invité de Matin Première : Opération propreté dans le football belge ? sur Auvio

A quand une opération mains propres dans le football belge ? Plus la justice creuse, plus elle semble découvrir des faits accablants. Le patron de la Pro League, Pierre François, est l’invité de la matinale. Que font les autorités ? Pourquoi le métier d’agents en Belgique n’est-il pas plus encadré ? Où sont les blocages ? Pierre François a fait partie d’un groupe d’experts censés mieux baliser les règles en vigueur. Pourquoi cela n’a pas eu de suite ? Peut-il, lui, être juge et partie, en tant que CEO de la Pro League ? Nous tenterons d’éclaircir quelques zones d’ombres dans cette affaire.