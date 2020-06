L'invité de Matin Première : Ecologie et crise sanitaire sur Auvio

L’invité de la matinale sera le vice-président wallon Ecolo, Philippe HENRY. Les ambitions écologiques et environnementales seront-elles sacrifiées à cause de la crise sanitaire et de ses impacts budgétaires ? Que restera-t-il du plan de transition ? En termes de Climat, de Mobilité et d’Energie. Comment envisager l’après-Covid ? Certains tabous ont-ils sauté ? Nous parlerons d’éléments concrets, comme la rénovation du réseau autoroutier ou la promotion de la mobilité « douce » (se dirige-t-on vers une prime aux vélos électrique par exemple ?).