L'invité de Matin Première : Dans quelle direction part le plan de relance ? sur Auvio

Philippe HENRY, ministre wallon de l’Energie, du Climat et de la Mobilité est l’invité de « Matin Première ». Dans quelle direction part le plan de relance ? Ecolo a haussé le ton, estimant que les Bruxellois étaient lésés. On reviendra sur ce débat de la semaine avec le vice-président wallon Ecolo, Philippe Henry. Pourquoi cette polémique ? Quels sont les axes sur lesquels doit se bâtir la relance ? Le ministre vient avec des projets concrets en matière énergétique et en mobilité. Le gouvernement a commandé une vaste étude, à un groupe d’experts, pour faire le bilan des problèmes socio-économiques.