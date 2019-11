L'invité de Matin Première : sur Auvio

Y’a-t-il de la rumba dans l’air, rue de la Loi ? Philippe Geluck commente l’actualité ce mercredi dans la matinale avec Thomas GADISSEUX et François HEUREUX. Le dessinateur sort son 22e album « La Rumba du Chat ». Dans ce nouveau tome, il dénonce notamment le politiquement correct dans une société en plein déclin. « Rumba, c’était pour dire tout va mal, mais tchikeboom, tchikeboom, faisons comme si de rien n’était », précise-t-il. On parle de politique, de « Belgitude » et de nos démocraties en crise.