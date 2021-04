L'invité de Matin Première : Quelles perspectives pour la Wallonie ? sur Auvio

Zoom sur l’après Covid et la relance économique de notre pays. Sur quels secteurs allons-nous miser ? Qui bénéficiera des mannes financières de l’Europe ? Les différents plans de relance, européens, régionaux et fédéral, vont s’enchainer. C’est ce qui va rythmer l’actualité des prochains jours. On prend le temps de décortiquer la situation wallonne. Est-ce ce moment de vérité pour les Wallons ? La Wallonie est-elle prête à voler de ses propres ailes, sans les Flamands ? On en parle avec Philippe DESTATTE patron de l’Institut Jules Destrée, le centre d’étude et de prospectives pour la Wallonie.