L'invité de Matin Première : Carnaval & antisémitisme sur Auvio

À Alost, les carnavaliers n’ont donc pas fait profil bas. Un char controversé car jugé antisémite a bien défilé dimanche dans les rues de la ville, malgré l’appel de certains comme le Ministre israélien des affaires étrangères à condamner et interdire le carnaval d’Alost. De son côté, UNIA, l’Institution nationale qui lutte contre les discriminations et le racisme a déjà reçu 16 plaintes préventives et s’attend encore à en recevoir. Mais que peut faire UNIA face à la caricature et l’outrance carnavalesque ? Fallait-il accepter d’interdire le carnaval?