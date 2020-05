L'invité de Matin Première : Avec la crise sanitaire, l’économie boit la tasse sur Auvio

De sombres prévisions post-Covid font état d’un nombre record de faillites, de pertes d’emplois massives. A Bruxelles, on redoute aussi les conséquences de la restructuration de Brussels airlines. Alors quel sera l’impact de l’épidémie de coronavirus pour les quelques 100.000 entreprises bruxelloises mais aussi pour l’image de la capitale de l’Europe ? Le déconfinement progressif suffira-t-il pour redresser la barre ou faut-il un plan de relance ? On en parle avec Olivier WILLOCKX, administrateur délégué de Beci, la chambre de commerce, de l’industrie et des entreprises de Bruxelles.