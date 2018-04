L'invité de Matin Première : Michel Liégeois - Faut-il ou non frapper la Syrie ? - 12/04/2018

A part Moscou, la communauté internationale est convaincue que le régime syrien a une nouvelle fois utilisé des armes chimiques à Douma.

Faut-il ou non frapper la Syrie ? Avec quelles conséquences sur la région et les relations entre grandes puissances ? Comment punir les auteurs de ce qui s’appelle en droit international un crime de guerre ? La situation actuelle est-elle pire que pendant la Guerre froide ?



Eléments de réponse avec Michel Liégeois, professeur de relations internationales à l’UCL, membre du centre d’études des crises et des conflits internationaux.