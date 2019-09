L'invité de Matin Première : Le patron d’Orange Belgique s'exprime sur le dossier Nethys sur Auvio

Que se passe-t-il dans le secteur des Télécoms en Belgique ? La saga autour de Nethys fait bondir les concurrents de « Voo ».

Le patron d’Orange Belgique, Michael Trabbia est l’invité de la matinale ce lundi matin.

Orange se dit « stupéfait » par la situation et se pose « beaucoup de questions sur la transparence du processus et son côté équitable ». Pourquoi ? Que soupçonne-t-il et que compte-t-il faire ? Une offre liante pour la vente de VOO a été signée en toute discrétion en mai dernier par le groupe Nethys avec le fonds d'investissement américain Providence.