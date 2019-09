L'invité de Matin Première : Mehdi Bayat - Les défis des Diables Rouges - 03/09/2019

C’est le retour des Diables Rouges. Le déplacement à Saint Marin sera-t-il qu’une simple escapade ? Les hommes de Martinez se retrouvent ce mardi pour préparer le match de vendredi.

Le président de l’Union belge de football, Mehdi BAYAT est l’invité de François HEUREUX et Thomas GADISSEUX. Au sommaire : les défis à venir pour l’équipe nationale et le football belge en général. Alors que se termine le Mercato et que plusieurs Diables reviennent jouer en Belgique. Président de l’Union et administrateur délégué du Sporting de Charleroi, Mehdi BAYAT cumule plusieurs casquettes.