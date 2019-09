L'invité de Matin Première : Son nouveau roman, sous le signe #MeToo sur Auvio

Quel est le poids du secret ? Et surtout quels sont ces ravages ? C’est l’objet du nouveau roman de Mazarine Pingeot.

Fille longtemps cachée du Président François Mitterrand, écrivaine et prof de philo, elle scrute le thème du « secret » à travers son dernier roman « Se taire ».



Elle y raconte l’histoire d’une jeune photographe violée par « une sommité politique ». Ce pitch n’est pas sans rappeler les accusations qui ont pesé sur l’ancien ministre Nicolas Hulot. La nièce de Mazarine Pingeot, Pascale Mitterrand, a porté plainte pour viol en 2008 pour des faits qui dateraient de l’été 1997. Certaines victimes sont-elles plus « audibles » que d’autres ? Est-ce possible de de refuser de se taire ? Que reste-t-il de la vague d’indignation ? Après la colère, quelle est la prochaine étape ?



Mazarine Pingeot est née médiatiquement en 1994 des pages de Paris Match qui l’ont photographiée avec son père à la sortie d’un restaurant. Le secret peut-il aussi être une protection ? Un ouvrage de plus de cette rentrée littéraire sous le signe de femmes, comme une réplique au séisme qu’a provoqué la vague #MeToo