L'invité de Matin Première : Quel est l’état de la Wallonie ? sur Auvio

Quel est l’état de la Wallonie ? Un groupe d’experts a été désigné par le gouvernement wallon pour préparer le plan de relance « Get Up Wallonia ! ». Mathias DEWATRIPONT préside ce conseil stratégique. Ancien professeur au MIT à Boston, il a été vice-gouverneur de la Banque nationale et est aujourd'hui professeur à l'ULB. Cet économiste est aussi membre du GEMS, le groupe d’experts qui conseillent les autorités dans la crise sanitaire. Sauver des vies ou sauver l’économie ? Mathias Dewatripont refuse ce dilemme. Il nous expliquera pourquoi à la veille d’un comité de concertation qui s’annon