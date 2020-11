L'invité de Matin Première : L’école est-elle un lieu de transmission du virus ? sur Auvio

Après deux semaines de vacances prolongées, des milliers d’élèves s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école ce lundi 16 novembre. Est-ce une bonne chose ? Faut-il s’inquiéter ? Que sait (et ne sait pas) la science ? L’école est-elle oui ou non un lieu de transmission du virus ?

On fait le point sur les différentes études, publiées ou en cours, à ce sujet avec l’épidémiologiste Marius Gilbert ce lundi dans « Matin Première ». Marius Gilbert avait notamment contribué à la rédaction du dernier rapport du Celeval, alertant les autorités sur la nécessité d’une suspension de l’école.