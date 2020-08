L'invité de Matin Première : Vague de chaleur en Wallonie sur Auvio

Chaleur, vous avez dit chaleur ?! La Belgique annonce 38° au compteur. Et ceux qui sont bien en peine ce sont les agriculteurs.

La Wallonie est actuellement en proie à une vague de sécheresse. Ces 3 derniers mois ont été très secs. Seuls 50% des précipitations attendues sont tombées durant le trimestre écoulé. Notamment dans le Hainaut, le Brabant Wallon, Les provinces de Namur, Liège et Luxembourg. Cette situation devrait se poursuivre, et la zone touchée devrait s’étendre.

Selon l’IRM, cette sécheresse deviendrait structurelle. Le déficit de pluie enregistré en Belgique depuis 2017 corre