L'invité de Matin Première : La confiance entre la police et les citoyens est-elle abîmée ? sur Auvio

L’année écoulée aura été marquée par différentes polémiques autour d’interventions policières. D’Anderlecht à Roulers en passant par Waterloo et Blankenberge, des opérations ont tendu les relations entre forces de l’ordre et certains citoyens. La mort d’un jeune bruxellois samedi soir suscite d’ailleurs en ce moment des interrogations. Un juge d’instruction a été saisi et une manifestation a eu lieu ce mercredi après-midi en réaction à ce décès. Comment réagit le patron de la police fédérale ? Marc De MESMAEKER est l’invité de « Matin Première ».