L'invité de Matin Première : Commission « Vérité et Réconciliation » sur la colonisation du Congo sur Auvio

Le parlement belge a décidé de mettre en place une Commission « Vérité et Réconciliation » sur la colonisation du Congo. Pourquoi précisément la Belgique doit-elle présenter des excuses ? Pourquoi cela a-t-il mis autant de temps de mettre en place cette commission ? En quoi cela peut-il simplifier nos relations entre européens et africains ? On en parle avec Louis Michel ancien chef de la diplomatie belge, ancien commissaire européen, qui a présidé, en 2001, la délégation belge lors de la Conférence mondiale des Nations Unies contre le racisme, à Durban.