L'invité de Matin Première : Le décès de Jacques Chirac sur Auvio

Pour commenter le décès de Jacques Chirac, Louis Michel sera l’invité de la matinale.

L’ancien ministre des Affaires étrangères (1999-2004) et commissaire européen a côtoyé l’ancien président français.

Nous évoquerons l’approche géopolitique de Jacques Chirac et certains grands évènements qu’on vécus ensemble ces deux « fauves politiques ».

En prélude à cette interview, l'essayiste et ex-journaliste Jean-François Kahn, nous en dira plus sur l’héritage politique de Jacques Chirac.