L'invité de Matin Première : Quelles maisons de repos voulons-nous pour nos aînés ? Pour nous même ? sur Auvio

Cette crise sanitaire va-t-elle remettre en question la manière dont nous imaginons la fin de vie des personnages âgées ?

On vous propose un témoignage dans la matinale, celui de Lou Colpé. Depuis ses 14 ans, elle filme des personnes âgées.. elle a commencé avec ses grands parents… desormais elle réalise des animations dans des homes . Depuis le confinement, elle a même décidé d’habiter avec une dame de 93 ans. Son regard sur la crise sanitaire et les leçons que l’on peut en tirer..

Les ainés ont-ils été sacrifiés durant la crise ? Pourquoi l’auraient-ils été ? Quel regard porte notre so