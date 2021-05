L'invité de Matin Première : #balancetonsport sur Auvio

A l’approche des JO et des différentes grandes compétitions, elles sont des dizaines de sportives belges à interpeller le monde politique et leurs fédérations sportives. Elles signent ce mardi une carte blanche derrière un slogan #balancetonsport : « en dépit des décrets signés par nos politiques, des notes de bonnes intentions, des chartes éthiques et des discours (auto)satisfaits »



Moins médiatisées, moins payées, moins respectées. En matière de sport, il est difficile de parler d’égalité. Le sport belge serait il boys club ? Un des plus gros bastions du sexisme ?



Lola Mansour, judokate est l’invitée de « Matin Première ».

Avec son amie, la judokate Charline Van Snick, elles ont rassemblé des dizaines de témoignages de sportives dénonçant le machisme dans le sport.