L'invité de Matin Première : « Collapsus, Changer ou disparaître ? le vrai bilan sur notre planète » sur Auvio

Qu’est-ce que traduit cette crise du Coronavirus de nos sociétés ? Quelles leçons les épidémies du passé peuvent-elles nous enseigner pour faire face à celles du futur ? Est-on plus fragiles ou plus solides face aux épidémies ? On en parle ce jeudi avec Laurent Testot qui étudie l’évolution de notre civilisation via le prisme scientifique. Essayiste français, conférencier, dans son dernier ouvrage, il livre un diagnostic de l’état d’urgence de notre monde. « Collapsus, Changer ou disparaître ? le vrai bilan sur notre planète » s’appuie sur l’analyse d’une quarantaine de spécialistes de tous