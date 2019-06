L'invité de Matin Première : Laurent Levaux - Quelles sont les attentes du tissu économique ? -...

Les organisations syndicales mettent la pression sur les négociations politiques pour former des coalitions de gauche. Le PTB a quitté la table des négociations avec le PS sur un constat d'échec. Quelles sont les attentes du tissu économique ? Quels sont les enjeux pour la Wallonie ? On en parle avec Laurent Levaux, observateur du monde économique belge depuis 40 ans, ancien patron d'ABX, actuel patron du groupe Avia Partner et à la tête de la SOGEPA, l'un des principaux outils économiques de la région wallonne.