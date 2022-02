L'invité de Matin Première : Julie Frère

Nouvelle réunion ce mardi soir du gouvernement fédéral autour des prix de l’énergie… suite et fin ?

Quel regard sur cette lenteur ? Comment les consommateurs sont-ils ou devraient-ils être davantage protégés face à cette hausse des prix.



On en discute avec Julie Frère, porte-parole de Test Achats.

On décortiquera les mesures sur la table et leur impact pour le consommateur.

Pourquoi notre facture d’énergie est-elle une feuille d’impôts déguisée, comme le dénonce Test Achats ?