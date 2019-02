Il est l’avocat d’un des porte-parole des gilets jaunes français, Fly Rider, alias Maxime Nicolle. Il est aussi le conseiller juridique de Julian Assange et de Wikileaks, et l’un des plus virulents pourfendeurs d’Emmanuel Macron. Tout cela à 29 ans. Qui est cet agitateur politique qui joue le rapprochement avec les gilets jaunes en France ?