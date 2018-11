L'invité de Matin Première : Jim Brunsden - Accord sur le Brexit, vraiment ? - 26/11/2018

A l'issue de négociations longues et douloureuses, le Royaume-Uni et l'Union européenne ont acté dimanche l'accord de divorce qui doit mettre fin à plus de quarante ans d'un mariage de raison. Le parlement britannique doit, toutefois, se prononcer en décembre. Et s'il rejettait l’accord du Brexit ?



Ecoutez l'analyse de Jim Brunsden, correspondant du journal Financial Times auprès des institutions européennes.