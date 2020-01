L'invité de Matin Première : Rentrée en touche pour le Footgate sur Auvio

C'est un nouvel épisode dans la saga du Footgate. Des perquisitions ont eu lieu ce matin au Standard et au domicile du président du club, Bruno Venanzi. Dans ce dossier, ce sont les pratiques des agents de joueurs, dont Christophe Henrotay visé derrière les perquisitions, qui suscitent le débat. On en parle avec Jesse De Preter, président de la Belgian Federation of Football Agents (BFFA). Il est l'invité de Matin Première. A quand le grand ménage parmi les agents ? Où sont les nouvelles règles déjà tant annoncées ? En quoi est-ce un véritable séisme dans le monde du football ?