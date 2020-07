L'invité de Matin Première : Le jour du dépassement sur Auvio

Nous sommes le mercredi 29 juillet 2020. Il y a tout juste un an, le 29 juillet 2019, nous atteignions le jour du dépassement, autrement dit, le jour où l’humanité a dépensé l'ensemble des ressources que la Terre peut régénérer en un an. Cette année, selon l’institut de recherches international Global Footprint Network, le jour du dépassement tombera le 22 août 2020. C’est-à-dire trois semaines plus tard que l’année dernière. Ce recul est une conséquence directe du confinement généralisé sur la planète à cause de la pandémie du Covid-19. On en parle avec Jean-Pascal Van Ypersele, docteur en