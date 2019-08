L'invité de Matin Première : Jean-Pascal Van Ypersele - Les conclusions du rapport du GIEC -...

Le GIEC tire une fois encore la sonnette d’alarme : la planète est surexploitée. Et si l’homme ne modifie pas radicalement ses techniques agricoles et ses habitudes alimentaires, le réchauffement climatique va s’accentuer et la sécurité alimentaire sera menacée. Pour analyser ce dernier rapport alarmant, le climatologue Jean-Pascal VAN YPERSELE est l’invité de Rudy HERMANS.