L'invité de Matin Première : Jean-Pascal Labille - Le défi des soins de santé - 16/07/2019

Le défi des soins de santé, le déficit structurel, le trou de la sécurité sociale... Jean-Pascal Labille, une des figures du « monde de la gauche francophone », le patron des mutualités socialistes, avait plaidé, avant les élections, pour un « changement de cap ». Qu’en est-il plus d’un mois et demi plus tard ? L’ex-ministre fédéral a parfois été virulent vis-à-vis du PS d’Elio Di Rupo, comment envisage-t-il une future coalition avec les libéraux en Wallonie ?