L'invité de Matin Première : Plan B, comme Belgique sur Auvio

Le « missionnaire » Koen Geens fait rapport au Roi ce lundi midi. Il sera plus que probablement reconduit dans sa mission royale. Mais pour faire quoi ? Des réunions et des contacts se sont enchainés ce dimanche. Koen Geens serait-il en train de s’affranchir de son parti, le Cd&V qui reste scotché à la N-VA ? On en parle avec le co-président d’Ecolo, Jean-Marc Nollet. La présence des Verts dans les négociations exclut l’option d’une coalition avec la N-VA. Les écologistes, comme les nationalistes, ont martelé qu’ils ne s’allieront jamais. Alors vers quel côté penche-t-on ? Jean-Marc Nollet