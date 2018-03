Jean-Marc NOLLET, chef de groupe Ecolo à la Chambre, est l'invité de Thomas Gadisseux. Il livrera ses calculs et son étude sur la transition énergétique au centre du Pacte énergétique.

Un plan d’urgence nucléaire sera présenté ce mardi par le Ministre de l’Intérieur et le centre de crise. En quoi ce plan est-il efficace et sécurisant ?