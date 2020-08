L'invité de Matin Première : Gouvernement en formation ? sur Auvio

Les Verts étaient invités par les préformateurs Paul Magnette et Bart De Wever ce mardi. Actuellement cinq partis seraient prêts à former un gouvernement. Le PS, le sp.a, la N-VA, le CD&V et le cdH. Ce qui représente 69 sièges alors qu’il en faut 76 sur 150 pour obtenir une majorité. Le calcul est simple, il en manque 7.

Viendront-ils du camp écologiste comptabilisant 13 députés à la Chambre ? Verrons-nous bientôt un gouvernement fédéral réunissant Ecolo et NVA se former ? Quid des libéraux ? Le MR est-il définitivement hors-jeu ? L’Open-VLD paie-t-il les pots cassés de la méthode Bouchez ?