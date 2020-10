L'invité de Matin Première : Tensions au sein du MR sur Auvio

L'ensemble des parlementaires MR se réunissent ce soir pour évoquer la situation tendue au sein du parti. Dans un communiqué, la présidence actuelle explique " faire de ce moment de difficulté un moment fondateur et une opportunité de reconstruire l’avenir". La hache de guerre est-elle réellement enterrée ? Les propos étaient d'une rare violence ce matin à l'entrée du bureau politique.

Georges Louis Bouchez sera-t-il maintenu à la présidence, à quelles conditions et pour combien de temps ? Comment expliquer une telle situation au sein du parti ? Que cachent ces tensions ? On en parle avec