L'invité de Matin Première : Quel est le coût réel de la crise pour la Wallonie ? sur Auvio

Le ministre des Finances et du Budget, Jean-Luc CRUCKE a procédé à un budget vérité. Il est l’invité de la matinale. La crise du Covid a démultiplié les besoins, et plombé les recettes. Où trouver l’argent ? La Wallonie a mobilisé ses trésoreries, et est parvenue à lever deux milliards sur les marchés. Est-ce suffisant ? Les projets du gouvernement et son plan de transition sont-ils mis à mal ?