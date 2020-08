La mission d’Egbert Lachaert sera-t-elle celle de la sortie de crise ? Les finances de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles se relèveront-elles du coronavirus ? Jan Jambon va-t-il sauter à cause de l’affaire Chovanec ? On en parle avec le ministre wallon du Budget Jean-Luc CRUCKE, invité de Matin Première ce vendredi 27 août.