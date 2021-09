L'invité de Matin Première : Comment l’économie liégeoise et wallonne peut-elle se redresser ? sur Auvio

La commission démarre ses travaux ce jeudi. Jean-Claude MARCOURT, président du parlement wallon et ex-ministre de l’économie, présidera les débats pour examiner les causes des inondations, la gestion et formuler des recommandations. Quel regard pose-t-il sur la situation ? Ces événements surviennent à un moment crucial pour la Wallonie, en pleine sortie de crise sanitaire. Comment l’économie liégeoise et wallonne peut-elle se redresser ?