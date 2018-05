L'invité de Matin Première : Jean-Claude Marcourt - Améliorer la formation des enseignants -...

Au programme de l'interview :

°Le vote sur le « décret GRD » réformant la gouvernance des gestionnaires de réseau de distribution de gaz et d’électricité en Wallonie

°L'amélioration de la formation initiale des enseignants

°La modernisation des SMA, services de médias audiovisuels, et leur impact sur le public



Ecoutez le vice-président du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et des Médias.