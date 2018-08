L'invité de Matin Première : Hugues Goosse - Toute l'Europe souffre de chaleur extrême -...

Jacques CREMERS reçoit Hugues GOOSSE, professeur de climatologie à L’UCL. Sécheresse, canicule, températures records et feux de forêts, toute l’Europe souffre actuellement d’une chaleur extrême. Dans le Sud de l'Espagne, on annonce des températures qui flirtent avec les 50 degrés ! Ces phénomènes s’inscrivent dans un contexte de réchauffement climatique. Quelles conclusions peut-on tirer de la situation météo actuelle ? A quoi doit-on s’attendre dans les prochaines années, dans le monde, mais aussi en Europe et en Belgique ?