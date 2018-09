L'invité de Matin Première : Guy Verhofstadt - Une alternative pro-européenne contre les...

Le député européen et ancien Premier Ministre belge est le chef de file des libéraux et centristes au Parlement européen (ALDE). Il compte forme un nouveau mouvement avec, notamment, La République En Marche (LREM) le parti d'Emmanuel Macron en vue des élections de 2019.



Où va l'Europe, rongée par les populistes ? Jean-Claude Juncker avait déclaré au début de son mandat que c'était la Commission de la dernière chance. Cette chance a-t-elle été saisie ?



"L'Europe ne marche pas", martèle Guy Verhofstadt. Sur la crise des migrants, sur le Brexit, sur la crise financière, l'euro-député explique en quoi le système de décision de l'Union n'est plus adapté.

