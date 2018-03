L’Europe aura les yeux rivés vers l’Italie ce week-end. Les Italiens sont appelés aux urnes après une campagne rythmée par les partis populistes.

Entre le Mouvement 5 Etoiles et le retour de Berlusconi, comment se profile le scrutin ?



On décortique les enjeux avec un des meilleurs experts en Belgique sur la politique italienne, l’écrivain et politologue Giuseppe Santoliquido