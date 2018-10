L'invité de Matin Première : Germain Mugemangango - Le PTB veut-il vraiment participer au pouvoir...

Rachel CRIVELLARO reçoit Germain Mugemangango, porte-parole du PTB. Avec une percée significative à Bruxelles et en Wallonie, le PTB est l’autre vainqueur des communales. Dans certaines communes, l’extrême-gauche a engagé des discussions avec le PS en vue d’intégrer une coalition. Mais à Charleroi, Molenbeek et puis Seraing, jours après jours, on apprend que des négociations ont tourné court, à grand renfort d’échange de noms d’oiseaux. A Liège et à Herstal, le dialogue n’est pas (encore ?) rompu, mais le PTB veut-il vraiment participer au pouvoir ?