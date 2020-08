L’invité de Matin Première ce 27 août sera Germain MUGEMANGANGO. Avec le chef de groupe PTB au Parlement de Wallonie et porte-parole francophone du parti, on abordera la question de la transparence au sein du gouvernement régional, la commission spéciale covid qui entame ses travaux lundi à Namur, les négociations fédérales et l’affaire Chovanec.