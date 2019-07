L'invité de Matin Première : Georges-Louis Bouchez - Délégué général du MR - 29/07/2019

Plus de 2 mois après les élections, les informateurs royaux remettront un nouveau rapport au palais ce lundi. Avant cela, ils tentent toujours d’asseoir à une même table les présidents des principaux partis, notamment ceux du PS et de la N-VA qui semblent pourtant irréconciliables.

Et les Verts, entrent-ils en ligne de compte ? Et en Wallonie, où en sont les discussions à trois ?



Ecoutez Georges-Louis Bouchez, délégué général du MR.