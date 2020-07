L'invité de Matin Première : Mais quel est l’état d’avancement des négociations ? sur Auvio

Le dossier IVG désormais renvoyé à la rentrée parlementaire, les discussions autour de la formation d’une coalition dites Arizona (cdH-CD&V-MR-Opn-Vld-S.PA et N-VA) peuvent en principe reprendre. Mais quel est l’état d’avancement des négociations ? Le S.PA est-il prêt à franchir le pas ? Et que pense l’un des « trois Rois » à la manœuvre de l’appel du pied du PS à pouvoir intégrer les discussions en vue de la formation d’un gouvernement ? On en parle avec le président du MR, Georges-Louis BOUCHEZ. Il est l’invité de la matinale.