L'invité de Matin Première : Ecolo-Groen lance un « dialogue national » sur Auvio

Alors que flamands et francophones n’arrivent pas à former un gouvernement fédéral, Ecolo-Groen lance un « dialogue national » au parlement fédéral. 5 mois après les élections, les Verts organisent ce weekend un événement « Union of State » (l’union de l’Etat), en référence au discours annuel du Premier ministre le 2e mardi d’octobre, qui n’a pas eu lieu cette année.

En quoi cette événement avec des citoyens peut-il changer les choses ? En quoi est-ce plus qu’un slogan de post-campagne ?



On en parle avec Georges Gilkinet, chef de groupe Ecolo-Groen à La Chambre.