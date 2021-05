L'invité de Matin Première : Cyberattaque : comment la Belgique se défend-elle ? sur Auvio

La cyberattaque d’envergure contre les sites des autorités belges a mis en lumière notre vulnérabilité. Comment la Belgique se défend-elle face à ce genre d’attaques ? Est-on réellement armé ? D’où vient la menace ? On en parle avec le Général-Major Philippe BOUCKÉ, à la tête du Service Général du Renseignement et de la Sécurité (SGRS). Certains secteurs critiques tels que les transports, l'énergie, la santé et la finance sont devenus de plus en plus tributaires des technologies numériques.