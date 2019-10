L'invité de Matin Première : Le PS liégeois est-il en crise ? sur Auvio

Les derniers rebondissements dans l’affaire Nethys-Enodia ont révélé encore un peu plus les tensions entre socialistes, ceux qui approuvent plus ou moins publiquement le fonctionnement de Nethys, et ceux qui s’y opposent. La démission de la Présidente de l’intercommunale, Muriel Targnion en est le dernier exemple. Un des ténors socialistes liégeois, le bourgmestre d’Herstal, Frédéric Daerden est l’invité de la matinale.

Sa commune est actionnaire de l’intercommunale Enodia, elle abrite d’ailleurs un des grands call center de l’opérateur Voo.

Comment décode-t-il la situation actuelle, et la suite du dossier ? Frédéric Daerden ne fait pas partie du clan « Moreau ».

Nous évoquerons aussi les dossiers du ministre du Budget de la Fédération Wallonie-Bruxelles, notamment l’état des finances de l’institution.