L'invité de Matin Première : Fêtes de fin d'année, testing & vaccins sur Auvio

Le ministre de la santé, Frank Vandenbroucke, est l’invité de « Matin Première ». Un nouveau comité de concertation est programmé ce vendredi pour envisager les fêtes de fin d’année et les mesures dans les commerces. A quoi doit-on s’attendre à l’issue de la semaine ? Nous évoquerons la nouvelle stratégie de testing qui démarre ce lundi. On nous promet les résultats dorénavant en 24 heures, est-ce tenable ? Nous aborderons aussi la campagne de vaccination qui se prépare. Le Premier Ministre évoque ce dimanche l’arrivée des premiers lots pour les Belges entre le 2e et 3e quadrimestre de 2021.